2019-09-18T12:52:49+03:00
Происшествия

«КП» публикует фото из дома в Омской области, где нашли тело 7-летнего ребенка

В убийстве мальчика подозревают его отчима, 30-летнего Владимира Нетесу [фото, видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: СУ СК России по Омской областиФото: СУ СК России по Омской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 сентября, стало известно о задержании 30-летнего Владимира Нетесы. Мужчину подозревают в убийстве 7-летнего сына его сожительницы. Напомним, трагедия произошла 10 сентября. Мать, придя с работы, нашла ребенка мертвым, ее гражданский муж сбежал в одних шортах и тапочках, прихватив только пачку сигарет. С учетом того, что Владимир ранее был судим, сейчас он главный подозреваемый по этому делу.

Сельчанин уже дает показания в полиции и заверяет, что, наоборот, пытался спасти мальчика, когда тому стало плохо. В обстоятельствах случившегося также разбирается региональный Следственный комитет.

Тем временем известно, что уже завтра в Большереченском районном суде Нетесе будет избрана мера пресечения, не исключено, что его отправят на время расследования в СИЗО.

Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

В распоряжении «Комсомолки» также появились фото из дома в селе Новологиново Большереченского района, где случилась трагедия. Судя по снимкам, семья жила небогато, но мать детей и ее сожитель точно не маргиналы. Видно, что на стенах в комнатах наклеены обои, пол помыт, внутри старались поддерживать относительный порядок. Соседи также рассказывают, что женщина непьющая и бралась за любую работу, чтобы прокормить двоих детей.

Подозреваемый в убийстве первоклассника.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ударил его ремнем и начал его трясти»: Омича, подозреваемого в убийстве пасынка, поймали в лесу под Тарой

30-летнего Владимира Нетесу, который был в бегах больше недели поймали в селе Атирка Тарского района. Как выяснилось, все это время он прятался в лесах и шел пешком от Новологиново, где жил с гражданской женой Анастасией Медведевой (имена и фамилия женщины и ее детей изменены) и ее двоими детьми – мальчиками 7-ми и 5-ти лет. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 машин тушат пожар в частном секторе на окраине Омска
В Омске будут судить водителя бетономешалки, влетевшего в маршрутку
Омичей предупреждают о штормовом ветре
Соцсети: в Омске на фасадах уже начал обваливаться уложенный слой штукатурки
В Калачинске горит свалка: люди жалуются на невыносимую вонь
Омичи переживают: только что открытые теплые остановки уже начинают превращаться в ночлежки
В Омске месяц искали грабителя, обворовывающего киоски с шаурмой
В Омске уже сутки ищут пропавшего 13-летнего подростка
Стало известно, когда в омских школах и садиках дадут отопление
В Омской области депутата лишили должности за скрытность
Омская область принимает участие в I-ой Всероссийской конференции реформы ТКО
«Ростелеком» в Омске показал работу «Умного дома» на семейном форуме
В Омске продлили перекрытие улицы Арктическая
Многодетная омичка Вера Бегун, осужденная на 22 года за разбой, обжалует приговор
Омича, напавшего с палкой на прохожего, будут судить