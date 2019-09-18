«КП» публикует фото из дома в Омской области, где нашли тело 7-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-18T12:52:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 сентября, стало известно о задержании 30-летнего Владимира Нетесы. Мужчину подозревают в убийстве 7-летнего сына его сожительницы. Напомним, трагедия произошла 10 сентября. Мать, придя с работы, нашла ребенка мертвым, ее гражданский муж сбежал в одних шортах и тапочках, прихватив только пачку сигарет. С учетом того, что Владимир ранее был судим, сейчас он главный подозреваемый по этому делу.

Сельчанин уже дает показания в полиции и заверяет, что, наоборот, пытался спасти мальчика, когда тому стало плохо. В обстоятельствах случившегося также разбирается региональный Следственный комитет.

Тем временем известно, что уже завтра в Большереченском районном суде Нетесе будет избрана мера пресечения, не исключено, что его отправят на время расследования в СИЗО.

Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: СУ СК России по Омской области

В распоряжении «Комсомолки» также появились фото из дома в селе Новологиново Большереченского района, где случилась трагедия. Судя по снимкам, семья жила небогато, но мать детей и ее сожитель точно не маргиналы. Видно, что на стенах в комнатах наклеены обои, пол помыт, внутри старались поддерживать относительный порядок. Соседи также рассказывают, что женщина непьющая и бралась за любую работу, чтобы прокормить двоих детей.

Подозреваемый в убийстве первоклассника.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ударил его ремнем и начал его трясти»: Омича, подозреваемого в убийстве пасынка, поймали в лесу под Тарой

30-летнего Владимира Нетесу, который был в бегах больше недели поймали в селе Атирка Тарского района. Как выяснилось, все это время он прятался в лесах и шел пешком от Новологиново, где жил с гражданской женой Анастасией Медведевой (имена и фамилия женщины и ее детей изменены) и ее двоими детьми – мальчиками 7-ми и 5-ти лет. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU