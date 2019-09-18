2019-09-18T10:40:51+03:00
Общество

Стало известно, когда в омских школах и садиках дадут отопление

К запуску тепла уже все готово
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стало известно, когда в омских школах и садиках дадут отоплениеСтало известно, когда в омских школах и садиках дадут отоплениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омск уже через несколько дней придет по-настоящему осенняя погода. На выходные синоптики обещают сильный ветер с дождем, а после выходных температура воздуха не поднимется выше +12 градусов. Уже в середине следующей недели столбик термометра опустится до +4..+7 градусов. Именно поэтому родители школьников и малышей, которые ходят в садик, обеспокоены отсутствием отопления в образовательных учреждениях. Сейчас в классах и группах довольно прохладно, однако отопление обещают запустить уже на следующей неделе. Для этого нужно, чтобы на улице среднесуточная температура установилась ниже +8 градусов.

По сообщению городской администрации, для запуска тепла в школы и садики уже все готово. На подготовку к отопительному сезону в этом году выделили 7,3 миллиона рублей. На эти деньги провели техническое обслуживание тепловых сетей в образовательных учреждениях. Как только температура на улице позволит, отопление сразу же включат. Скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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