2019-09-18T09:58:27+03:00
Общество

В Омской области депутата лишили должности за скрытность

Он не хотел подавать декларацию о доходах и имуществ
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области депутата лишили должности за скрытностьВ Омской области депутата лишили должности за скрытностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омской области очередного депутата лишили полномочий. Все произошло в Москаленском районе Омской области.

- Установлено, что депутатом Совета Москаленского городского поселения не исполнена обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

После того, как в прокуратуре обнаружили, что скрытный депутат не подал декларацию, руководству депутата направили представление о том, что чиновник должен отчитаться о доходах. Однако мужчина и в этот раз не поспешил обнародовать доходы свои и своей супруги. За это его лишили депутатского мандата через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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