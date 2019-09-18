В Омской области депутата лишили должности за скрытность
В Омской области очередного депутата лишили полномочий. Все произошло в Москаленском районе Омской области.
- Установлено, что депутатом Совета Москаленского городского поселения не исполнена обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
После того, как в прокуратуре обнаружили, что скрытный депутат не подал декларацию, руководству депутата направили представление о том, что чиновник должен отчитаться о доходах. Однако мужчина и в этот раз не поспешил обнародовать доходы свои и своей супруги. За это его лишили депутатского мандата через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU