В Омске продлили перекрытие улицы Арктическая

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-18T08:52:03+03:00

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Улицу Арктическая в центральном округе Омска перекрыли еще в середине июня. Коммунальщики проводили там плановый сезонный ремонт тепловых сетей. Улицу планировали открыть еще 15 сентября, однако стало понятно, что рабочие не успевают завершить ремонт.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, участок дороги улицы Арктической – от улицы 4-й Ремесленной до улицы 9-й Ремесленной будет закрыт до 22 сентября. Омичей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на информационные знаки и щиты.

Объехать ремонтируемый участок можно по улицам Госпитальной, 10-й Ремесленной, 11-й Ремесленной, 5-й Армии и Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU