Многодетная омичка Вера Бегун, осужденная на 22 года за разбои, обжалует приговор

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-18T08:14:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, недавно омичку Веру Бегун признали виновной сразу в 18 преступлениях, среди которых разбои, убийства и организация изнасилования.

Например, женщина с ее сожитель вывезли в лес, избили и заживо закопали своего приятеля, который сдал их полиции. Кроме того, она держала в рабстве свою подругу по детдому, заставляла ее заниматься проституцией, а все деньги, полученные от клиентов отбирала. Или организовала изнасилование другой своей знакомой, а процесс истязательств приказала снимать на видео своему 13-летнему сыну.

В итоге ее признали виновной по всем пунктам. Ей и ее сожителю назначили по 22 года колонии.

И вот накануне адвокат женщины подала апелляцию. Судя по всему, Бегун будет добиваться, чтобы ее дело рассматривали в Верховном суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омичка Вера Бегун, организовывавшая пытки и изнасилования, получила 22 года колонии

В Омске закончился суд над бандой Веры Бегун. Напомним, многодетная мать прославилась в 2015 году. Женщина была в глазах общественности практически борцом за справедливость. Ее аварийное жилье снесли и предложили переехать в новую квартиру в микрорайоне Рябиновка. Но только что отстроенный дом показался Бегун недостойным ее семьи, и она наотрез отказывалась туда переезжать. Женщина даже устраивала одиночный пикет перед мэрией. Там она познакомилась с приехавшим ее поддержать омичом. С этого момента и начала крушиться ее «карьера». (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU