2019-09-18T08:09:55+03:00
Общество

Омича, напавшего с палкой на прохожего, будут судить

Все произошло в «Восточной роще»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича, напавшего с палкой на прохожего, будут судитьОмича, напавшего с палкой на прохожего, будут судитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нападение случилось в сквере «Восточная роща» в микрорайоне Кордный. Омич сидел на скамейке, когда к нему подошел 26-летний пьяный парень. Парень стал избивать мужчину палкой и требовать денег, однако сибиряку удалось вырваться. Однако нападавший погнался за мужчиной, схватил его за шею и применил удушающий прием.

- Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина перестал оказывать сопротивление и притворился, что потерял сознание. В это время фигурант уголовного дела из карманов одежды потерпевшего похитил сотовый телефон, причинив материальный ущерб в сумме 5,5 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

После это пострадавший мужчина обратился в полицию и преступника быстро нашли – он уже имел судимость, а на допросе во всем признался. На него завели уголовное дело за разбой, сейчас дело будут рассматривать в суде. Омичу грозит долгий тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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