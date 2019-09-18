В Омске в смертельном ДТП две машины разбились вдребезги
Жуткие фото того, что осталось от автомобилей «Субару» и «Исудзу», столкнувшихся лоб в лоб, выложили полицейские. Обе машины, вероятно, ехали на большой скорости и после аварии превратились в груду покореженного металлолома.
– Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Исудзу» мужчина 1973 года рождения, двигаясь по улице Демьяна Бедного со стороны улицы 15-й Рабочей, в районе дома № 64 столкнулся с автомобилем «Субару Форестер», двигавшимся во встречном направлении, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинстпекции.
Фото: vk.com/55gibdd
Сообщается также, что 36-летняя женщина, сидевшая за рулем «Субару», скончалась на месте. Водителя второго авто с тяжелыми травмами увезли в больницу.
Полицейские начали проверку по факту случившегося.
Фото: vk.com/55gibdd
ИСТОЧНИК KP.RU