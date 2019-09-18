2019-09-18T07:28:57+03:00
Происшествия

Омичка, делая селфи, выстрелила себе в голову

Женщина сейчас в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка, делая селфи, выстрелила себе в головуОмичка, делая селфи, выстрелила себе в головуФото: Instagram.com
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Все произошло в одном из домов на улице Бородина. 36-летняя омичка взяла травматический пистолет мужа и решила сфотографироваться. Во время селфи женщина заигралась и случайно выстрелила прямо себе в голову – она попросту перепутала кнопку на телефоне и спусковой механизм оружия. Муж омички в это время был в другой комнате и прибежал на звук выстрела и крики женщины. Испуганный супруг вызвал скорую, женщину увезли в больницу, где сейчас медики борются за ее жизнь.

Как сообщили в полиции, о произошедшем им рассказали медики. Стражи порядка поехали осматривать квартиру, в которой все произошло и обнаружили там несколько видов оружия. В квартире находились гладкоствольное оружие и травматические пистолет, которые были зарегистрированы на супруга омички. Также там нашли самодельное восточное оружие – нунчаки. Теперь на мужа травмированной омички завели уголовное дело за незаконное изготовление оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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