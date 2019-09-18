Омск и Новосибирск свяжет скоростная «Ласточка»

СЕГОДНЯ 06:59 2019-09-18T06:59:09+03:00

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Скоростной электропоезд под названием «Ласточка» свяжется Омск и Новосибирск на несколько дней. С 18 по 21 сентября состоятся демонстрационные поездки электропоезда для того, чтобы специалисты смогли оценить возможность запуска такого электропоезда на постоянной основе.

Как сообщили в пресс-службе ЗСРЖД, время в пути между Омском и Новосибирском составит 6 часов 5 минут. Во время демонстрационных поездок планируются только две технические остановки – на станциях Кормиловка и Барабинская. В электропоезде будут специалисты завода-производителя и дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД», руководство Омского региона ЗСЖД, а также министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Напомним, «Ласточка» курсирует между многими городами в России. Она может ехать со скоростью 160 километров в час, она состоит из 5 вагонов, а общая длина состава 130 метров. Запуск скоростного электропоезда, связывающего Омск и Новосибирск может произойти в 2020 или 2021 годах, все зависит от того, насколько успешно пройдут испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU