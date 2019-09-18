В Омске полностью выгорела иномарка
Происшествие случилось ночью в Ясной поляне
Фото: «Аварийный Омск», vk.com
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Очередной инцидент с припаркованной во дворе машиной произошел в микрорайоне Ясная поляна под Омском.
В ночь на среду, 18 сентября, там загорелась иномарка. Судя по фото, выложенным в соцсети, авто практически полностью уничтожено огнем.
Подожгли машину или она загорелась по каким-то другим причинам, предстоит установить после проверки.
Фото: «Аварийный Омск», vk.com
Фото: «Аварийный Омск», vk.com
Фото: «Аварийный Омск», vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU