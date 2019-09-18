2019-09-18T05:21:52+03:00
Происшествия

В Омске полностью выгорела иномарка

Происшествие случилось ночью в Ясной поляне
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «Аварийный Омск», vk.comФото: «Аварийный Омск», vk.com
Изменить размер текста:

Очередной инцидент с припаркованной во дворе машиной произошел в микрорайоне Ясная поляна под Омском.

В ночь на среду, 18 сентября, там загорелась иномарка. Судя по фото, выложенным в соцсети, авто практически полностью уничтожено огнем.

Подожгли машину или она загорелась по каким-то другим причинам, предстоит установить после проверки.

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омской области депутата лишили должности за скрытность
Омская область принимает участие в I-ой Всероссийской конференции реформы ТКО
«Ростелеком» в Омске показал работу «Умного дома» на семейном форуме
В Омске продлили перекрытие улицы Арктическая
Многодетная омичка Вера Бегун, осужденная на 22 года за разбои, обжалует приговор
Омича, напавшего с палкой на прохожего, будут судить
В Омске в смертельном ДТП две машины разбились вдребезги
Омичка, делая селфи, выстрелила себе в голову
Омск и Новосибирск свяжет скоростная «Ласточка»
Под Омском подросток без прав устроил аварию с пострадавшими
В омской колонии дал спектакль православный театр
Появилось видео, на котором мужчина расстрелял двух омичей в Москве
Омича будут судить за улов в 100 килограммов икры рачка Артемия
«Уральские авиалинии» получили второй Airbus A320neo
Остановку «Голубой огонек» предлагают переименовать в честь художника Белова
В Омске клиент жестоко избил работника автосервиса
В Омске из-за газового баллона на заправке произошел крупный пожар
В Омске будут судить пожилого камазиста, насмерть сбившего мужчину на скутере
В Омске трамвай протаранил легковушку
Болит спина. Что делать?
Омская драма откроет сезон сразу двумя премьерами
Саженцы с закрытой корневой системой
Омский следком ищет мужчин, напавших на ребенка-инвалида в центре города
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков
Мама омского школьника обокрала учительницу