В Омске полностью выгорела иномарка

СЕГОДНЯ 05:15 2019-09-18T05:21:52+03:00

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Очередной инцидент с припаркованной во дворе машиной произошел в микрорайоне Ясная поляна под Омском.

В ночь на среду, 18 сентября, там загорелась иномарка. Судя по фото, выложенным в соцсети, авто практически полностью уничтожено огнем.

Подожгли машину или она загорелась по каким-то другим причинам, предстоит установить после проверки.

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

Фото: «Аварийный Омск», vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU