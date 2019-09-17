СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-17T14:33:10+03:00

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Инцидент произошел накануне недалеко от станции метро Тимирязевская в Москве. Неизвестный открыл стрельбу по двум приезжим из Омска. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, серьезные ранения получили 20-летний и 21-летний омичи.

Старший омич получил проникающее ранение глазного яблока, перелом основания черепа, а также открытую черепно-мозговую травму. Второй молодой человек получил огнестрельное ранение живота, правого предплечья и мочки правого уха.

Почему москвич открыл огонь из травматического пистолета, пока неизвестно, однако у следователей две версии. По одной, парни сами стали приставать к прохожему и требовать денег, по другой, они спросили у него как пройти к магазину.

Известно, что молодые люди были сильно пьяны. По видео с камеры, установленной недалеко от места происшествия, можно заметить, что парни явно преследовали мужчину, и только после этого он открыл огонь. Сейчас правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/732558" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, на котором мужчина расстрелял двух омичей в Москве.Видео - LifeShot

ИСТОЧНИК KP.RU