Омича будут судить за улов в 100 килограммов икры рачка Артемия

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-17T14:03:15+03:00

Омича будут судить за улов в 100 килограммов икры рачка Артемии Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Омича с уловом остановили при выезде из озера Эбейты. В машине у него оказалось 6 мешков с икрой ценного рачка Артемия, обитающего исключительно на озере. Икра этого рачка является кормом для рыб и сырьем для производства косметики, именно с этой целью омич и добыл сразу 100 килограммов икры - он хотел ее перепродать.

- 30-летний житель Москаленского района был остановлен охранниками при погрузке мешков в автомашину. Общий ущерб от незаконной деятельности, подлежащий полному возмещению, составил 101 500 рублей. С места происшествия стражи порядка изъяли незаконный улов, сачки кустарного производства, автомобиль, - рассказали в полиции.

На мужчину завели уголовное дело, по которому ему грозит крупный штраф, а также до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU