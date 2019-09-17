2019-09-17T13:05:02+03:00
Общество

Остановку «Голубой огонек» предлагают переименовать в честь художника Белова

Это хотят приурочить в 120-летию мастера
Анна МИКУЛА
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Музей Кондратия Белова находится на улице Чокана Валиханова.Музей Кондратия Белова находится на улице Чокана Валиханова.Фото: vk.com
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В следующем году в Омске будут отмечать юбилей Кондратия Белова. Мастеру исполнилось бы 120 лет. В связи с этим его родственники предложили переименовать остановку «Голубой огонек» в честь художника. Напомним, музей, названный в его честь расположен неподалеку, на улице Чокана Валиханова.

- Инициатива исходила от всех сотрудников нашего музея. Эта остановка вообще уже сменила много названий, раньше, когда неподалеку располагался Театр кукол, она была названа в честь него. После того как театр переехал, её переименовали в «Голубой огонек». Я считаю, что назвать остановку в честь музея - очень хорошая идея, – цитирует «Омск Здесь» директора музея Кондратия Белова, внука художника Владимира Белова.

Также он сообщил, что уже написал соответствующее обращение к мэру Омска Оксане Фадиной, но ответа пока не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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