В Омске из-за газового баллона на заправке произошел крупный пожар

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-17T12:26:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупный пожар случился в городке Нефтяников на проспекте Мира. Как рассказали в социальных сетях очевидцы, на газовой заправке загорелся один из баллонов. Черный дым быстро распространился по округе и был виден издалека. Сразу после возгорания на место происшествия выехали пожарные.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, на момент прибытия пожарных из-за воспламенившегося газового баллона горела кровля павильона. Людей из здания, в котором находятся несколько, организаций сразу же эвакуировали. Также спасатели вынесли из здания около 15 газовых баллонов, чтобы предотвратить взрыв. Возгорание ликвидировали только спустя 40 минут после начала пожара. На месте работали 13 человек и 3 машины. В пожаре обошлось без пострадавших.

Горит газовый баллон на заправке в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU