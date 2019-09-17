СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-17T11:16:15+03:00

В Омске будут судить пожилого камазиста, насмерть сбившего мужчину на скутере Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Пожилой камазист устроил смертельную аварию еще в мае на пересечении улиц Заводская и 1-я Заводская. Водитель большегруза ехал по улице Заводская и не пропустил выезжающего на дорогу 68-летнего водителя скутера. По всей видимости, камазист попросту проигнорировал знак «уступи дорогу». «Камаз» снес скутер, а его водитель получил серьезные травмы несовместимые с жизнью и умер в больнице.

- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Согласно уголовному законодательству за нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, может быть назначено наказание до 5 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU