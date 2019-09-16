В Омске новым вице-мэром стала Анастасия Терпугова

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-16T13:55:37+03:00

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В Омске назначили нового вице-мэра и заместителя главы города, отвечающего за социальный блок - им стала 41-летняя Анастасия Терпугова, сообщили в пресс-службе городской администрации. Она будет курировать работу департаментов образования, культуры, общественной и социальной политики, спорта и молодежной политики. Ранее Терпугова работала заместителем главы администрации Центрального округа.

- Первые задачи перед ней уже поставлены: это реализация молодежной политики, предложения по механизмам работы СДЮШОР, подготовка к XVI Межрегиональному форуму сотрудничества России и Казахстана, организационная подготовка празднования Нового года, а в скором времени и подготовка к проведению Дельфийских игр, которые будут проводиться в Омске в 2020 году. Также Анастасии Петровне предстоит предложить комплексное решение по развитию городской EVENT-индустрии, - отметила при назначении Оксана Фадина.

Напомним, должность вице-мэра стала вакантной из-за ушедшей в областное правительство Елены Шипиловой.

ИСТОЧНИК KP.RU