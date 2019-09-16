2019-09-16T07:45:52+03:00
Общество

В Омске будут судить банду наркоторговцев – у них нашли реагенты для 7 тысяч доз

Им грозит 20 лет тюрьмы [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Спецназ «Гром» недавно задержал двух парней в подъезде дома на улице 3-я Молодежная – у оперативников появилась информация о том, что молодые люди причастны к распространению реагента для изготовления наркотиков. Позже задержали еще двоих их подельников, они пытались сбежать от полицейских на машине.

- Установлено, что фигуранты создали группу с распределением функций и ролей между участниками, направленную на сбыт реагента для изготовления наркосинтетики безконтактным способом, для чего организатор создал интернет-магазин, - сообщили в полиции.

У молодых людей изъяли 31 грамм реагента – из этого количества можно изготовить 7 тысяч доз синтетически х наркотиков. Кроме этого, стало известно, что молодые люди помимо изготовления наркотиков сами подрабатывали наркокурьерами.

На них завели уголовные дела по факту сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере организованной группой. Омичам грозит до 20 лет тюрьмы.

В Омске будут судить банду наркоторговцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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