Экс-главу омских приставов, обвиняемого во взятке, снова отпустили под домашний арест

СЕГОДНЯ 06:58 2019-09-16T06:58:03+03:00

Ранее он нарушал режим, и его отправили в СИЗО всего на неделю

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Бывший руководитель УФССП по Омской области, экс-главный судебный пристав региона Владимир Витрук обвиняется в получении взятки в 300 тысяч рублей. На время следствия по решению суда ему был назначен домашний арест. Это значит, что он не мог покидать дом без специального разрешения. Однако Витрук правила домашнего ареста нарушал не раз – оперативная съемка ФСБ показала, что он свободно передвигался по городу, ходил по магазинам и разговаривал по телефону, что ему было запрещено. За нарушение его неделю назад решением Куйбышевского районного суда вновь отправили в СИЗО.

Однако адвокаты бывшего главного судебного пристава оспорили решение об аресте. Он должен был пробыть в следственном изоляторе до 4 октября, однако сейчас стали известно, что Областной суд принял апелляцию адвокатов и вновь отправил Витрука под домашний арест. Это «Комсомолке» подтвердили в прокуратуре. Подробности такого решения пока не уточняются.

Помимо взятки Витрука обвиняют в превышении должностных полномочий. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы, однако следствие пока не закончено.

ИСТОЧНИК KP.RU