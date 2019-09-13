На трассе под Омском заметили гуляющего верблюда
Проезжающие по трассе на севере Омской области автомобилисты заметили сегодня там необычных для нашего региона животных. Прямо по трассе, не боясь огромных фут и машин, шел верблюд. Животное не пугали ни омичи, которые пытались сфотографировать его со всех сторон, ни сигналящие автомобили, которым не терпелось проехать дальше. Из-за верблюда даже образовалась небольшая пробка – двугорбый никак не хотел идти по обочине и шел по центру дороги.
- На юга подался, зима скоро, - пишут омичи.
- Из Омска даже верблюды хотят сбежать, - шутят другие.
Местные жители, впрочем пояснили, что верблюд этот местный и он, по всей видимости, отбился от своих сородичей. Всех их разводят местные фермеры в селе Яман недалеко от Крутинки. Многие отметили, что на этом участке дороги видят верблюдов не в первый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU