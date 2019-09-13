2019-09-13T08:12:14+03:00
Общество

На трассе под Омском заметили гуляющего верблюда

Он создал небольшую пробку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На трассе под Омском заметили гуляющего верблюдаНа трассе под Омском заметили гуляющего верблюдаФото: vk.com
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Проезжающие по трассе на севере Омской области автомобилисты заметили сегодня там необычных для нашего региона животных. Прямо по трассе, не боясь огромных фут и машин, шел верблюд. Животное не пугали ни омичи, которые пытались сфотографировать его со всех сторон, ни сигналящие автомобили, которым не терпелось проехать дальше. Из-за верблюда даже образовалась небольшая пробка – двугорбый никак не хотел идти по обочине и шел по центру дороги.

- На юга подался, зима скоро, - пишут омичи.

- Из Омска даже верблюды хотят сбежать, - шутят другие.

Местные жители, впрочем пояснили, что верблюд этот местный и он, по всей видимости, отбился от своих сородичей. Всех их разводят местные фермеры в селе Яман недалеко от Крутинки. Многие отметили, что на этом участке дороги видят верблюдов не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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