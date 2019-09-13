В жутком ДТП в Омске разворотило легковушку

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-13T07:31:07+03:00

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Авария случилась на Космическом проспекте сегодня ранним утром, около шести часов. На дороге столкнулись две легковушки – «ВАЗ-2101» и «Тойота». Каким образом произошла авария пока неизвестно, однако по размещенным в соцсетях фотографиям видно, что машины столкнулись практически лоб в лоб. Сильные повреждения получила отечественная машина – ее смяло так, что водителя пришлось доставать спасателям.

Водителя пришлось доставать спасателямФото: ГУ МЧС России по Омской области

- Одному из участников аварии понадобилась помощь спасателей. С помощью аварийно-спасательных инструментов сотрудники МЧС деблокировали зажатого в автомобиле мужчину и передали медицинским работникам, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Вторая машина получила не такие сильные поврежденияФото: vk.com

Иномарка получила не такие сильные повреждения, в аварии обошлось без жертв, водителей сейчас увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU