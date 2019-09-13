В Омской области грузовая «Газель» влетела в дорожного рабочего

СЕГОДНЯ 04:59 2019-09-13T04:59:36+03:00

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Все произошло на трассе в Москаленском районе Омской области. 43-летний водитель грузовой «Газели» ехал по трассе в направлении Омска. В районе 719 километра он внезапно врезался в затормозившую машину марки «ЗАЗ Шанс», которая ехала в том же направлении. От удара легковушка отлетела и врезалась в группу дорожных рабочих, укладывающих асфальт. Основной удар пришелся на молодого парня.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 25-летнего дорожного рабочего увезли в больницу. Молодой человек получил серьезные травмы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU