Омичи пожаловались на мужчину, крадущего тротуарную плитку

СЕГОДНЯ 04:22 2019-09-13T04:26:20+03:00

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Омичи пожаловались на вора, который украл тротуарную плитку возле выезда на набережную.

– У дома по Иртышской набережной, 22 в обед мужчина разбирал дорожку, выложенную тротуарными камнями, – рассказывает очевидец. – Попросту складывал их себе в машину. Когда сделали замечание, стали фотографировать, угрожал разборками, нападал, порвал нам куртку. Потом выбросил камни обратно и уехал. Был с женой и с детьми. Как думаете – хороший пример? И кто теперь восстановит дорожку, по которой удобно было подходить к бакам, чтобы выбросить мусор? Фото инцидента, предполагаемого виновника и его авто выложили в соцсети.

Правда, не все комментаторы увидели в воровстве что-то зазорное. Нашлись даже те, кто давал странные советы лучше закрепить или приклеить дорожную плитку, чтобы у других не было соблазна ее присвоить. В свете последних событий, когда омичи пытались стащить даже пластмассовые цветы с деревьев на «Флоре», это уже не удивляет.

ИСТОЧНИК KP.RU