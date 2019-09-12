2019-09-12T14:28:48+03:00
Происшествия

Омич, зарезавший друга саблей, отправился на 10 лет в колонию

Ссора из-за знакомой переросла в драку
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич, зарезавший друга саблей, отправился на 10 лет в колониюОмич, зарезавший друга саблей, отправился на 10 лет в колониюФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Все произошло в одном из частных домов в центре Омска, когда омич пустил своего знакомого пожить у себя. Однажды вечером они выпивали, однако застолье вскоре переросло в ссору - мужчины не поделили между собой их общую знакомую. Слово за слово и мужчины уже стали угрожать другу. Затем один из них схватил сувенирную саблю (вакидзаси)с полки накинулся с ней на хозяина дома. Он ударил мужчину в грудь, и от полученных травм омич умер моментально.

На неуравновешенного гостя завели уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили в следственном комитете, мужчина уже был судим, сейчас ему назначили 10 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омские энергетики выполнили более 80 процентов работ по подготовке к зиме
В Омске на Левобережье столкнулись машины – водителей доставали спасатели
Водителям омских трамваев, жаловавшимся на холод, разрешили включать отопление
Жуткая авария с машиной реанимации в центре Омска попала на видео
Лучшие специалисты отрасли водоснабжения и водоотведения работают в «Росводоканале»
Из-за выбросов Омская область упала вниз экологического рейтинга
За сезон клещи покусали 4 тысячи омичей
Внимание омичей привлек шпиц, запертый в камере хранения супермаркета
«Ростелеком» проложил оптику в семь сел Омской области
В Омске будут судить двоих предпринимтелей, скрывших 16 млн налогов
19, 20, 21 сентября в Омске пройдёт традиционная выставка «Осень на даче».
Позвольте себе любую покупку
Лечение грыж позвоночника без операции – это реальность