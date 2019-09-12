Омич, зарезавший друга саблей, отправился на 10 лет в колонию

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-12T14:28:48+03:00

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Все произошло в одном из частных домов в центре Омска, когда омич пустил своего знакомого пожить у себя. Однажды вечером они выпивали, однако застолье вскоре переросло в ссору - мужчины не поделили между собой их общую знакомую. Слово за слово и мужчины уже стали угрожать другу. Затем один из них схватил сувенирную саблю (вакидзаси)с полки накинулся с ней на хозяина дома. Он ударил мужчину в грудь, и от полученных травм омич умер моментально.

На неуравновешенного гостя завели уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили в следственном комитете, мужчина уже был судим, сейчас ему назначили 10 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU