В Омске на Левобережье столкнулись машины – водителей доставали спасатели

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-12T13:48:51+03:00

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Авария случилась на улице 70 лет октября на Левом берегу. О столкновении двух машин рассказали очевидцы, проезжающие мимо. На выезде с парковки торгового комплекса столкнулись две легковушки – «Шевроле» и «Дэу Нексия». Машины от сильного удара получили серьезные повреждения – у одной из них оказался полностью разбит перед, у другой повреждена задняя часть.

Машины получили серьезные поврежденияФото: vk.com

Многие омичи недоумевают, как произошла авария – одна из машин выезжала с парковки, поэтому скорость не могла быть большой, так как рядом остановка и светофоры. Возможно, один из водителей хотел проехать на мигающий светофор.

На место аварии выехали медики и сотрудники МЧС. Спасателям пришлось предотвращать возгорание и вытаскивать людей из разбитых машин. Получили ли они какие-то травмы, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU