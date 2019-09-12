2019-09-12T13:48:51+03:00
Общество

В Омске на Левобережье столкнулись машины – водителей доставали спасатели

Там образовалась пробка [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске на Левобережье столкнулись машины – водителей доставали спасателиВ Омске на Левобережье столкнулись машины – водителей доставали спасателиФото: vk.com
Изменить размер текста:

Авария случилась на улице 70 лет октября на Левом берегу. О столкновении двух машин рассказали очевидцы, проезжающие мимо. На выезде с парковки торгового комплекса столкнулись две легковушки – «Шевроле» и «Дэу Нексия». Машины от сильного удара получили серьезные повреждения – у одной из них оказался полностью разбит перед, у другой повреждена задняя часть.

Машины получили серьезные повреждения Фото: vk.com

Машины получили серьезные поврежденияФото: vk.com

Многие омичи недоумевают, как произошла авария – одна из машин выезжала с парковки, поэтому скорость не могла быть большой, так как рядом остановка и светофоры. Возможно, один из водителей хотел проехать на мигающий светофор.

На место аварии выехали медики и сотрудники МЧС. Спасателям пришлось предотвращать возгорание и вытаскивать людей из разбитых машин. Получили ли они какие-то травмы, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич, зарезавший друга саблей, отправился на 10 лет в колонию
Омские энергетики выполнили более 80 процентов работ по подготовке к зиме
Водителям омских трамваев, жаловавшимся на холод, разрешили включать отопление
Жуткая авария с машиной реанимации в центре Омска попала на видео
Лучшие специалисты отрасли водоснабжения и водоотведения работают в «Росводоканале»
Из-за выбросов Омская область упала вниз экологического рейтинга
За сезон клещи покусали 4 тысячи омичей
Внимание омичей привлек шпиц, запертый в камере хранения супермаркета
«Ростелеком» проложил оптику в семь сел Омской области
В Омске будут судить двоих предпринимтелей, скрывших 16 млн налогов
19, 20, 21 сентября в Омске пройдёт традиционная выставка «Осень на даче».
Позвольте себе любую покупку
Лечение грыж позвоночника без операции – это реальность