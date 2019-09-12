Жуткая авария с машиной реанимации в центре Омска попала на видео

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-12T12:09:05+03:00

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Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Все произошло сегодня днем, прямо в центре города под метромостом. На видео, опубликованном очевидцами, можно заметить красную машину, которая ехала по улице Булатова в направлении метромоста, в обратном направлении ехала машина реанимации со включенной сиреной и мигалками. Водитель легковушки не уступил скорой и врезался в реанимобиль.

Очевидцы рассказали, что в аварии никто серьезно не пострадал. Несмотря на то, что машину скорой сильно занесло, она не перевернулась. Однако у легковушки оказалась полностью разбита передняя часть. В комментариях под видео омичи сообщили, что в реанимационной машине находился ребенок, которого везли в больницу.

Авария с машиной реанимации в Омске.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU