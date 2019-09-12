Из-за выбросов Омская область упала вниз экологического рейтинга

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-12T11:20:06+03:00

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В экологическом рейтинге регионов России, составленном общественной организацией «Зеленый патруль», Омская область заняла 77 место. Всего в рейтинге анализировали 85 регионов. По сравнению с данными прошлого года Омская область упала в рейтинге на 7 пунктов.

Экологический рейтинг составляется 4 раза в год, еще весной Омск был на 75 месте, однако регулярные жалобы омичей на химические выбросы и постоянную вонь в городе опустили наш регион на два пункта ниже.

Еще хуже экологическая обстановка в Красноярском крае, Оренбургской и Челябинской области, Забайкальском крае, Нижегородской и Иркутской областях. Лучше всего дела обстоят в Тамбовской области, Алтайском крае и Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU