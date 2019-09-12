Разрушение «Арены-Омск» попало на видео
В Омске подходит к завершению демонтаж аварийной «Арены-Омск». Накануне вечером каркас арены и несущие стены окончательно разрушили – очевидцы засняли на видео весь процесс. Для многих омичей закончилась эпоха – арена прослужила городу 11 лет. За это время там провели множество хоккейных матчей, где фанаты омского «Авангарда» болели за родную команду.
Напомним, комплекс признали аварийным год назад, а «Авангард» в качестве домашнего стадиона выбрал арену в подмосковной Балашихе. На месте аварийной «Арены-Омск» построят новый стадион к 2022 году. Он будет вмещать 12 тысяч болельщиков, а в 2023 году там пройдут матчи международного молодежного чемпионата мира по хоккею.
Разрушение «Арены-Омск» попало на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU