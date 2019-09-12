СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-12T09:10:25+03:00

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В Омске подходит к завершению демонтаж аварийной «Арены-Омск». Накануне вечером каркас арены и несущие стены окончательно разрушили – очевидцы засняли на видео весь процесс. Для многих омичей закончилась эпоха – арена прослужила городу 11 лет. За это время там провели множество хоккейных матчей, где фанаты омского «Авангарда» болели за родную команду.

Напомним, комплекс признали аварийным год назад, а «Авангард» в качестве домашнего стадиона выбрал арену в подмосковной Балашихе. На месте аварийной «Арены-Омск» построят новый стадион к 2022 году. Он будет вмещать 12 тысяч болельщиков, а в 2023 году там пройдут матчи международного молодежного чемпионата мира по хоккею.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/731612" frameborder="0"></iframe> Разрушение «Арены-Омск» попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU