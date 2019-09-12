В центре Омска на парковке дотла сгорела BMW

СЕГОДНЯ 07:51 2019-09-12T07:51:41+03:00

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Накануне днем прямо в центре Омска внезапно загорелась припаркованная иномарка. Все произошло на пересечении улиц Бударина и Карла Либкнехта. Очевидцы, отдыхавшие в кафе, заметили, как из-под капота BMW начал валить густой дым. Через несколько секунд машина вспыхнула, а потом открытым огнем загорелся и низ иномарки.

Очевидцы вызвали пожарных, которые оперативно потушили возгорание и не допустили, чтобы огонь перекинулся на соседние машины, а также на здание. Владелец машины так и не вышел, по всей видимости, он узнал о пожаре только вечером, когда вернулся за машиной с работы.

Следователи устанавливают причину пожараФото: vk.com

Причины пожара пока неизвестны, однако машина сильно обгорела. Возможно, все дело в неисправной проводке.

ИСТОЧНИК KP.RU