2019-09-12T06:54:33+03:00
Общество

В омских Нефтяниках изменят схему движения

Изменения коснутся перекрестка Менделеева-Заозерная
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омских Нефтяниках изменят схему движенияВ омских Нефтяниках изменят схему движенияФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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Перекресток улиц Менделеева и Заозерная является потенциально опасным для автомобилистов - там достаточно большой поток транспорта. В дептрансе приняли решения немного развести транспортные потоки. Новые изменения вступят в силу с 1 октября.

Сейчас на этом перекрестке автомобилисты движутся в так называемой «расщепленной фазе»: сначала осуществляет движение транспорт по проспекту Менделеева со стороны улицы Бархатовой, затем подключается встречное движение по проспекту Менделеева. Из-за этого транспортные потоки поворачивающие повороты налево с обоих подходов к перекрестку по проспекту Менделеева ограничивают видимость, создавая аварийные ситуации. Однако с 1 октября все изменится.

- Для выполнения левых поворотов с проспекта Менделеева со стороны улицы Бархатовой и улицы Химиков будут установлены дополнительные секции, в итоге движение указанных направлений будет осуществляться в отдельной фазе светофорного цикла без конфликта с прямыми встречными потоками, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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