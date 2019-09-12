Чтобы успеть в срок подрядчиков, благоустраивающих Омск, заставят работать круглосуточно

СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-12T05:24:51+03:00

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Судя по всему, подрядчикам за свой счет придется расплачиваться за задержки при работах на бульваре Победы, улице Бударина и Театральной площади. Реконструкция там по разным причинам отстает от графика. Но объекты необходимо любой ценой сдать до ноября, когда на российско-казахстанский форум в Омск приедут президенты Путин и Токаев.

Чтобы успеть, придется трудиться в авральном режиме в две смены. А вот платить за дополнительные рабочие руки обяжут самих подрядчиков. На благоустройстве общественных территорий – в отличие от большинства тех, кто ремонтируют фасады, – работают крупные организации. Они не смогут просто закрыться, как фирма-однодневки. Поэтому, чтобы не попасть в черный список и работать в городе дальше, им придется приложить усилия.

– Будут работать круглосуточно, наращивать число рабочих, но к 7 ноября эти объекты нужно сдать, – заявил на пресс-конференции министр ЖКХ и энергетики Вадим Парыгин. – Большой объем работ запланирован и на следующий год. По Бударина это порядка 100 миллионов рублей, по Театральной площади – 70.

ИСТОЧНИК KP.RU