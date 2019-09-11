В следующем году в Омске отремонтируют еще 187 домов

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-11T14:35:51+03:00

В этом году в Омске планируют отремонтировать 169 многоквартирных домов. Фото: Анна МИКУЛА

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В этом году, правда, пока не слишком гладко, идет масштабный ремонт домов по гостевому маршруту. Напомним, чтобы привести в порядок фасады 159 и крыши 10 многоэтажек, из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей.

Уже сейчас принято решение, что из федерального бюджета выделят еще 1 млрд рублей – также на капремонт многоэтажек. Речь идет домах, которые чиновников обязали отремонтировать по решению суда.

– Омская область – единственная, где таких решений по капремонту домов уже на 12 млрд рублей. Нигде нет больше, чем у нас, – рассказал во время пресс-конференции Вадим Марыгин. – Но насчитать можно любую сумму. Другое дело – возможности бюджета региона и муниципалитета. Пока в 2020 году на выделенные деньги мы можем привести в порядок еще 187 домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU