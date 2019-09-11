СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-11T14:28:56+03:00

В Омске в аварию попала семья – взрослых и ребенка увезли в больницу Фото: vk.com

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Авария случилась сегодня утром на улице Волгоградская на Левом берегу. 44-летний водитель ехал со стороны улицы Кондратюка на своей машине марки «ВАЗ», но в районе строения №56 он не уступил дорогу водителю «Хендай» и машины столкнулись. В иномарке находился 69-летний водитель, он в аварии не пострадал.

По информации Госавтоинспекции, в аварии пострадала семья, находившаяся в отечественной машине. 46-летний мужчина, 39-летняя женщина и их 4-летняя дочка от удара получили серьезные травмы. Пострадавшим вызвали скорую помощь, их увезли в больницу машины реанимации. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU