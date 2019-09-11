Омич устроил дебош в алкогольном отделе супермаркета

СЕГОДНЯ 13:33 2019-09-11T13:33:53+03:00

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Молодой омич с друзьями пришел в один из супермаркетов на улице Лукашевича на Левом берегу. Там они зашли в отел с алкоголем, где омич открыл одну из бутылок, отпил из нее и поставил обратно на полку. Вторую бутылку другого алкоголя он положил в сумку своей знакомой, а затем направился к выходу. Там молодого человека и его знакомую остановили охранники все это время наблюдавшие за действиями омича.

Охранники потребовали оплатить товар, однако омич накинулся на них и стал угрожать. Тогда мужчины нажали тревожную кнопку и на вызов приехали сотрудники Росгвардии.

- Росгвардейцы передали 28-летнего мужчину в отдел полиции, где в отношении него были составлены протоколы по ст. 7.17 КоАП РФ – Уничтожение или повреждение чужого имущества, 7.27 КоАП РФ – Мелкое хищение, ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ – Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU