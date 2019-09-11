Омичка, которую искали 2 суток в тайге с медведями, вышла к людям сама

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-11T10:38:37+03:00

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Омичка Татьяна Скуратова провела в тайге с медведями двое суток. Женщина живет в Тарском районе Омской области, два дня назад она поехала в лес за грибами с мужем и матерью. Они остановились на трассе и разделились, договорившись встретиться через несколько часов.

Однако Татьяна в назначенное время не вышла на трассу. Супруг с мамой подождали ее некоторое время, а затем обратились в полицию и волонтерам-поисковикам. Волонтеры, местные жители, полиция и МЧС прочесывали лес в течение двух дней, но поиски ни к чему не привели – поисковики наткнулись только на следы медведей.

Как сообщили в полиции, женщина сегодня утром вышла к людям сама. В районе 30 километра трассы (это в 12 километрах от того места, где Татьяна пропала) она вышла на дорогу. Там ее заметили проезжающие мимо машины, узнали ее и доставили в штаб. Там омичку напоили горячим чаем и одели, а затем передали медикам. Врачи осмотрели женщину и отпустили ее домой, в госпитализации она не нуждалась.

ИСТОЧНИК KP.RU