20-летнего омича, севшего пьяным за руль, отправили за решетку

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-11T08:56:54+03:00

Его уже судили за аналогичное правонарушение, но горе-водителя это не остановило

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За упорство, достойное лучшего применений, наказали 20-летнего жителя Исилькуля. Молодой человек выпил и решил покататься по улицам. Поскольку машина под его управлением двигалась по очень странной траектории его остановили полицейские. Освидетельствование показало, что он действительно был пьян. А позже выяснилось, что горе0водителя уже судили ранее за аналогичное нарушение. Судя по всему, остановить его могла только тюрьма.

– Впоследствии молодой человек вину в содеянном признал в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Исилькульский городской суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с лишением в течение 2 лет 10 месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU