Омичке, забившей мать до смерти, дали почти 6 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-11T08:30:35+03:00

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Омичка накинулась на свою 80-летнюю мать ночью. Женщина стала пинать свою беспомощную мать ногами в живот, пока та не потеряла сознание. После этого испуганный супруг омички вызвал своей теще скорую. Однако приехавшие медики не смогли ничем помочь пенсионерке – она умерла от серьезной травмы живота и таза.

Омичку доставили в полицию, где она стала все отрицать. Она настаивала, что пожилая женщина упала сама. Однако данные судмедэкспертизы говорили об обратном.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщине дали 5 лет и 10 месяцев колонии. Но женщине такой приговор не понравился – она продолжала настаивать на своем и подала апелляцию. Однако Областной суд оставил приговор без изменений, омичка отправилась в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU