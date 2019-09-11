2019-09-11T08:58:52+03:00
Дом. Семья

Омичи спасли раненого ястреба

Теперь они думают, куда пристроить хищную птицу
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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Жители городка Нефтяников нашли под окнами своей многоэтажки ястреба. Сердобольные омичи спасли хищную птицу и теперь не знают, как с ней быть.

– Как мне сказала одна из сотрудниц парка юннатов на улице Жукова, это ястреб-перепелятник. У него повреждено крыло, так как не смог даже взлететь. И, чтобы к нему не лезли кошки, мы взяли его домой. В парк его брать отказались, опыта в кормлении и уходе за такой птицей нет. Куда его можно пристроить? Может, есть врач-орнитолог, который осмотрит или даст советы? – интересуется в соцсетях спасительница птицы.

Комментаторы в соцсетях уточнили, что это ястреб-тетеревятник, а не перепелятник. Соответственно, в естественной среде охотится на этих птиц. В неволе ястреба посоветовали кормить мышами и цыплятами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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