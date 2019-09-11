В Омской области ищут двух братьев, пропавших при загадочных обстоятельствах
Братья ушли из дома в селе Алексеевка Оконешниковского района Омской области. 50-летний Котов Юрий Иванович и 48-летний Котов Василий Иванович пропали несколько дней назад, родственники не смогли с ними связаться и обратились в полицию.
Приметы Котова Юрия: на вид 50 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые средней длинны, носит бороду и усы.
Приметы Котова Василия: на вид 50 лет, рост 175-177 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные средней длины, большинство зубов отсутствует.
В полиции просят сообщить любую информацию о местонахождении братьев по телефонам: 79-37-55 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU