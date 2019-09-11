2019-09-11T07:04:09+03:00
Происшествия

В Омске полностью выгорела припаркованная маршрутка

Все произошло на Левом берегу [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске полностью выгорела припаркованная маршруткаВ Омске полностью выгорела припаркованная маршруткаФото: vk.com
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ЧП произошло на парковке магазина «Оби» на Левом берегу около семи утра. Стоявшая на парковке гипермаркета «Газель Некст» внезапно загорелась. Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. Сотрудники магазина и случайные прохожие вызвали пожарных, однако огонь быстро распространился и перекинулся с капота маршрутки на салон.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, маршрутка выгорела полностью, восстановлению автомобиль не подлежит. Дым от горевшей «Газели» распространился далеко за пределы парковки и был виден издалека. Известно, что «Газель» перевозила пассажиров по маршруту № 410, однако в момент пожара никого в машине не было.

От маршрутки остался только железный каркас Фото: vk.com

От маршрутки остался только железный каркасФото: vk.com

На пожар выезжали 12 спасателей и 2 машины. С огнем удалось быстро справиться, однако точная причина возгорания пока неизвестна, возможно, дело в неисправной проводке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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