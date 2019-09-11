Ночью в Омской области произошел серьезный пожар
По счастью, в момент ЧП в горящем помещении никого не было
Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС
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В ночь на 11 сентября в Калачинском районе случилось довольно крупное ЧП.
– В 4.32 произошел пожар на улице Школьной в селе Сорочино, – сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС. –Огонь распространился на площади 170 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 5.40. От МЧС в тушении принимали участие 5 единиц техники и 14 человек личного состава.
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Причины и обстоятельства, а также материальный ущерб будут установлены после проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU