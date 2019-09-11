СЕГОДНЯ 05:27 2019-09-11T05:27:26+03:00

В Омске маршрутка сбила 8-летнего мальчика на переходе Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Авария произошла накануне вечером, около пяти часов. Водитель маршрутки под номером 350 ( СНТ Ивашка - СНТ Маяк-2) ехал по улице Воровского в Ленинском округе. Внезапно в районе дома №144 ему прямо под колеса на пешеходном переходе выбежал мальчик. Пешеходный переход там нерегулируемый, а ребенок, по всей видимости, испугался и решил побыстрее перейти дорогу.

- В результате происшествия пешеход-мальчик 8 лет с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в Госавтоинспекции.

В момент ДТП микроавтобус ехал с пассажирами по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU