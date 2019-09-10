Зданию музея имени Достоевского в Омске вернули исторический облик

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-10T14:28:43+03:00

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В Омске отреставрировали одной из старейших зданий - комендантский дом 1799 года постройки. Сейчас в нем находится музей имени Достоевского. Особняк привели в порядок как раз в преддверии 200-летия великого русского романиста, которое будут отмечать в 2012 году.

Ремонт проводили в два этапа. В прошлом году заменили кровлю. В этом сделали гидроизоляцию фундамента и отремонтировали фасад. На эти цели из областного бюджета было выделено 7 млн рублей. Кроме того, подрядная организация ООО «Интерстрой» восстановила утраченные архитектурные элементы. Теперь здание выглядит практически так, как и задумывалось архитектором и выглядело в годы ссылки Достоевского.

– После реставрационно-ремонтных работ здание максимально приблизилось к своему исходному облику. В работе нами использовались фотографии здания, которые были сделаны до 1979 года, тогда при реконструкции многие элементы были утрачены. Есть также фотографии конца 19 века – начала 20 века, они также использовались в работе, – отметил зампредседателя омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Коновалов.

В дальнейших планах у музея – облагородить территорию внутреннего дворика и проводить там мероприятия под открытым небом.

Фото: omskportal.ru

ИСТОЧНИК KP.RU