СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-10T14:26:21+03:00

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«Тойоту», за рулем которой был 18-летний житель Большеречья, остановили в городке Нефтяников на проспекте Мира. От молодого человека пахло алкоголем, документов на машину и прав у него не было. Полицейские усадили нарушителя в служебную машину и стали составлять протокол, однако омич всячески сопротивлялся – он материл сотрудников ГИБДД, угрожал им убийством и пытался выйти покурить.

Из-за неадекватного поведения молодого водителя полицейским пришлось вызывать подкрепление. Омич, однако, согласился «подышать в трубочку» - в его крови нашли 1,075 мг/л алкоголя. Приехавшим полицейским, которые должны были доставить в отделение полиции, омич сразу же пожаловался на сотрудников ГИБДД – он сказал, что его обзывали, а он все записал на камеру. Однако омич не учел того факта, что в салоне служебной машины тоже находится камера, где отчетливо слышно, что сотрудников оскорбляет как раз он.

Как рассказали в полиции, юный водитель угнал машину в соседнем дворе. Владелец припарковал ее там на ночь, а утром она пропала. Сейчас бойкому омичу грозит уголовное дело.

Пьяный омич без прав угнал машину и обматерил задержавших его полицейских.При проверке документов полицейские установили, что автомобилем управлял 18-летний житель Большереченского района, не имеющий права управления. У водителя имелись явные признаки опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU