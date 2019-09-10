В Омске произошло курьезное ДТП

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-10T13:58:27+03:00

Водитель легковой машины пытался проскочить по встречке, но его не пропустили

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Довольно необычное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 10 сентября, в Центральном округе города. По сообщению очевидцев на пересечении улиц Челюскинцев и Багратиона столкнулись микроавтобус и легковое авто.

Водитель на «Рено» попытался проскочить по встречной полосе, но не тут-то было – его не пропустила маршрутка.

Фото аварии выложили в социальные сети. Судя по снимкам, ни один из водителей не получил серьезных травм. А вот транспортные средства, вероятно, повреждены.

Причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб будут установлены после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU