В Омске произошло курьезное ДТП
Водитель легковой машины пытался проскочить по встречке, но его не пропустили
Фото: vk.com/aomsk
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Довольно необычное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 10 сентября, в Центральном округе города. По сообщению очевидцев на пересечении улиц Челюскинцев и Багратиона столкнулись микроавтобус и легковое авто.
Водитель на «Рено» попытался проскочить по встречной полосе, но не тут-то было – его не пропустила маршрутка.
Фото аварии выложили в социальные сети. Судя по снимкам, ни один из водителей не получил серьезных травм. А вот транспортные средства, вероятно, повреждены.
Причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб будут установлены после проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU