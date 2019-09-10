В Омске поймали пенсионера с крупной партией героина

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-10T13:14:48+03:00

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Оперативники омской полиции узнали о том, что 64-летний омич планирует продавать крупную партию наркотиков и уже долгое время занимается их распространением. Они выследили мужчину в одном из садоводческих товариществ в центральном округе и задержали с поличным – у него с собой был героин общей массой 107 грамм.

- Следователем отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. Г ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, - рассказали в полиции.

Как оказалось, пенсионер уже был не раз судим за торговлю наркотиками. Сейчас ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU