2019-09-10T12:27:19+03:00
Общество

Омский картодром перекопали ради археологов

Как ни парадоксально, сейчас это единственная надежда на спасение гоночной трассы
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Сегодня, 10 сентября, омичи забили тревогу в соцсетях после того, как заметили экскаватор на территории омского картинга. Напомним, владельцы гоночной трассы не успели оформить землю под ней. В итоге по решению горадминистрации картинг признали самостроем, а участок передали под строительство ресторана с гостиницей.

В минкультуры прокомментировали появление тяжелой техники. Как выяснилось, трассу пока не разрушают, там начались археологические раскопки.

– Земельный участок находится в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Стоянка Омская», – говорится в сообщении регионального минкульта. – Здесь действует особый режим использования данного земельного участка. Указанный режим предусматривает обязательное принятие собственником, пользователем, иным законным владельцем мер по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия при проектировании и проведении земляных, строительных, иных работ. Сейчас на объекте работают не строители, а археологи Омского научного центра Сибирского отделения РАН, которые проводят предварительные работы по подготовке проекта сохранности данного объекта археологического наследия.

Кстати, как ни странно, раскопки в этом месте сейчас единственная надежда для автомобилистов спасти картодром. Рядом с археологическим памятником могут запретить строительство гостиничного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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