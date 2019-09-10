2019-09-10T10:21:35+03:00
Общество

Московская комиссия оценила омские дороги на «тройку»

Общественники обратили внимание на грязь на обочинах и залитые водой тротуары
Анна МИКУЛА
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Фото: onf.ruФото: onf.ru
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В Омск с проверкой приехали московские общественники. Они обследовали омские дороги и сделали выводы, которые для большинства местных жителей, в общем-то, не открытие.

– Ремонт дорог в Омске ориентирован на автомобилистов – меняется только состояние проезжей части, дороги становятся ровнее, пешеходам же приходится обходить лужи и грязь, которые в непогоду скапливаются на дорогах из-за отсутствия водоотвода, – говорится в сообщении ОНФ по итогам проверки. – Дорожная инспекция оценила состояние омских дорог на «тройку», безопасность – на «двойку», а мобильность – на «единицу»: пешеходом в Омске быть трудно, особенно в непогоду.

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

Так, на участке улицы 20 лет РККА, отремонтированной в 2018 году, занижение обочины составило 20 см, что превышает допустимые значения в 5 раз. Яма на всем протяжении дороги заполнена водой, в нее периодически проваливаются автомобили. Главный инженер управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Антон Глебов заверил, что в течение недели выявленный недочет исправят.

На отремонтированном год назад участке улицы Декабристов вблизи перекрестка с улицей Ермака кроме дорожных знаков нет ничего, что говорило бы, что здесь можно перейти дорогу. Освещения и разметки нет, вокруг грязь, подходные пути засыпаны ветками, на пешеходном переходе припаркован автомобиль.

Замеры нанесенной в июле этого года разметки на перекрестке улицы Масленникова и проспекта Карла Маркса, который является местом концентрации ДТП, показали отклонения от нормативов – она грязная и затертая. Представители мэрии пообещали провести проверку.

На улице Лермонтова, где ремонт еще не закончен, оборудован тротуар, но он упирается в трубу, разметка нанесена, но линия ведет в сторону обочины. Представители городских властей заверили, что исправят недочеты в этом месяце.

Фото: onf.ru

Фото: onf.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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