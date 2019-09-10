2019-09-10T10:14:56+03:00
Общество

В Омской области ищут еще одного пропавшего грибника

Мужчина ушел в лес три дня назад
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области ищут еще одного пропавшего грибникаВ Омской области ищут еще одного пропавшего грибникаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омич ушел из дома еще 7 сентября – его родственники рассказали, что с собой он взял только ведро. В лесу мужчина собирал бруснику. Обычно он уходил из дома в лес рано утром, никого не предупреждая, а возвращался под вечер. Однако когда к вечеру 53-летний омич не вернулся, его брат забеспокоился и стал искать родственника самостоятельно. Поиски успехом не увенчались, поэтому он обратился в полицию.

Сейчас жителя деревни Айлинка Знаменского района ищут полицейские и волонтеры. Как рассказали в полиции, в поисковых мероприятиях участвуют около 30 человек. Всем кто что-либо знает о местонахождении омича, просят обратиться в полицию.

Напомним, также в Омской области разыскивают 41-летнюю женщину, пропавшую в Тарском районе. Она также пошла в лес собирать грибы и ягоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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