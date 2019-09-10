2019-09-10T09:57:04+03:00
Общество

В Омске начался суд над бывшим замглавы регионального Росприроднадзора

Сергея Еремина обвиняют в превышении должностных полномочий
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 сентября, в Первомайском райсуде начали рассматривать головное дело в отношении бывшего замглавы регионального Управления Росприроднадзора Сергея Еремина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, в 2013 году Роспотребнадзор во время проверки нашел ряд несоответствий с требованиями в деятельности теплогенерирующей компанией. Тем не менее, она получила разрешение на обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности.

А в 2017 году в управлении закрыли глаза на выявленные нарушения при добыче песка в районе поселка Политотдел. Протокол не стали составлять по указанию руководителя надзорного ведомства, обязанности которого на тот момент исполнял Еремин.

– Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области, – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. – Вину в совершенных преступлениях фигурант дела не признал. В ходе судебного следствия государственный обвинитель представит суду доказательства стороны обвинения.

Напомним, год назад по делу «Мерка» уже был осужден начальник Еремина Александр Щербаков. Его приговорили к 3,5 года колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава омского Росприроднадзора: Какая разница, уверен ли я, что выбросы от буферных прудов ОНПЗ?!

Федеральные коллеги просят пока не спешить с выводами, Сергей Еремин настаивает на своей правоте (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На омича, угнавшего у подростка гироскутер, завели уголовное дело
В Омском филиале Россети Сибирь завершился сезон работы энергоотряда «Сила Сибири»
Почему болит спина?
Московская комиссия оценила омские дороги на «тройку»
В Омской области ищут еще одного пропавшего грибника
Tele2 приглашает жителей Омска за связью, кофе и фермерским сыром
В Омской области нашли крупную нелегальную свалку
На руководителя омской компании-перевозчика завели уголовное дело
В Омске начали разрушать картодром возле ДОСААФа
Главное - безопасность
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
Из Омска не выпустили 4 тонны куриной кожи
В Омске за сутки сбили сразу троих детей
Омичей кормили опасными продуктами в больницах, садиках и школах
На омском ЗАГСе появилось огромное изображение жениха и невесты
Место умершего Рината Карымова в Омском горсовете займет Юрий Арчибасов
В Омской области чиновница подделала документы о зарплате, чтобы получать соцпособия
В тарских лесах пропала омичка
Оксана Фадина прокомментировала увольнение директора омской гимназии, устроившей травлю ученика
В Омске подросток разбился насмерть, упав с долгостроя
Омский силач травмировался на турнире в Великобритании
АО «Омск РТС» начинает подключение к теплу объектов соцсферы
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Грабители в Омске напали на продавца шаурмы и украли всю выручку
Регоператор «Магнит» переехал в новый офис
На видео попала омичка, влетевшая в студенческое общежитие из-за «Яндек.Такси»