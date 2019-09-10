В Омске начался суд над бывшим замглавы регионального Росприроднадзора
Сегодня, 10 сентября, в Первомайском райсуде начали рассматривать головное дело в отношении бывшего замглавы регионального Управления Росприроднадзора Сергея Еремина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
По версии следствия, в 2013 году Роспотребнадзор во время проверки нашел ряд несоответствий с требованиями в деятельности теплогенерирующей компанией. Тем не менее, она получила разрешение на обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности.
А в 2017 году в управлении закрыли глаза на выявленные нарушения при добыче песка в районе поселка Политотдел. Протокол не стали составлять по указанию руководителя надзорного ведомства, обязанности которого на тот момент исполнял Еремин.
– Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области, – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. – Вину в совершенных преступлениях фигурант дела не признал. В ходе судебного следствия государственный обвинитель представит суду доказательства стороны обвинения.
Напомним, год назад по делу «Мерка» уже был осужден начальник Еремина Александр Щербаков. Его приговорили к 3,5 года колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU