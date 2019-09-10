На руководителя омской компании-перевозчика завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-10T09:32:57+03:00

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В Омской области будут судить руководителя муниципального унитарного транспортного предприятия «Крутинское». Его обвиняют ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

– По версии следствия, руководитель предприятия по перевозке пассажиров в нарушение трудового законодательства и конституционных прав граждан с апреля по декабрь 2018 года частично не выплачивал свыше трех месяцев заработную плату 25 работникам предприятия, общая сумма задолженности перед которыми составила более одного миллиона рублей, в то время как распоряжался поступавшими денежными средствами для расчета с контрагентами, – сообщает пресс-служба регионального СУСК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возмещение ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU